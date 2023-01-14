Агент высказался о трансфере Рассказова в «Крылья Советов»

Агент Валериос Мижигурскис, который представляет интересы защитника московского «Спартака» Николая Рассказова, высказался касательно потенциального перехода своего клиента в самарские «Крылья Советов».

«То, что «Спартак» предлагал «Крыльям Советов» подписать Рассказова - это неправда, но вероятность перехода есть», - цитирует агента Metaratings.ru.

Рассказов является воспитанником академии «Спартака». За первую команду защитник выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист поучаствовал в четырех матчах, в которых не отметился голевыми действиями.