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Агент высказался о трансфере Рассказова в «Крылья Советов»

14 Января 2023 • 11:35 Комментировать

Агент Валериос Мижигурскис, который представляет интересы защитника московского «Спартака» Николая Рассказова, высказался касательно потенциального перехода своего клиента в самарские «Крылья Советов».

«То, что «Спартак» предлагал «Крыльям Советов» подписать Рассказова - это неправда, но вероятность перехода есть», - цитирует агента Metaratings.ru.

Рассказов является воспитанником академии «Спартака». За первую команду защитник выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист поучаствовал в четырех матчах, в которых не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Николай Рассказов
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