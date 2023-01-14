Ширко отреагировал на трансфер «Спартака»

Экс-нападающий московского «Спартака» Александр Ширко поделился мнением о новичке «красно-белых» - парагвайском защитнике Алексисе Дуарте. Игрок перебрался в «народную команду» из «Серро Портеньо».

«Думаю, играть Дуарте умеет. А как - мы посмотрим. В любом случае нужно усиливаться. И это касается не только «Спартака», но и любой команды», - передает слова Александра «Матч ТВ».

22-летний парагваец подписал со «Спартаком» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года. За свой предыдущий клуб Дуарте провел 107 поединков во всех турнирах, забил один мяч и сделал три голевые передачи..