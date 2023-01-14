Непомнящий высказался об отсутствии Промеса на сборе «Спартака»

Российский футбольный специалист Валерий Непомнящий отреагировал на отсутствие нидерландского нападающего Куинси Промеса на первом тренировочном сборе московского «Спартака» в Объединённых Арабских Эмиратах.

«Для Промеса это не очень важно. Он легко набирает форму. Не думаю, что это будет слишком большая проблема для игрока и для команды. Он может наверстать», - приводит слова эксперта Metaratings.ru.

Сбор «красно-белых» в Дубае продлится с 13 по 27 января.

В нынешнем сезоне чемпионата России Промес принял участие в 16 поединках, записав на свой счет 14 забитых мячей и шесть голевых передач.