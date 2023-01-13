Гуренко: «Баринов - основополагающий игрок «Локо»

Бывший игрок оборонительной линии столичного «Локомотива» Сергей Гуренко поделился своим мнением о потенциальном трансфере полузащитника «красно-зелёных» Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

«Баринов - основополагающий игрок «Локо». Но не только он один должен спасать клуб после попадания в сложную ситуацию», - приводит слова Гуренко «Чемпионат».

«Железнодорожники» в данный момент переживают не лучшие времена и находятся в ситуации потенциального вылета из элитного дивизиона российского футбола.

«Бешикташ» в свою очередь – пятый клуб Турции, борющийся за еврокубки.