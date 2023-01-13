Нападающий московского «Торпедо» Мухаммад Султонов покидает свой клуб, сообщает официально пресс-служба «автозаводцев». Контракт между игроком и клубом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

30-летний игрок атаки был в «Торпедо» с 2021 года и помог команде снова выйти в РПЛ, где «чёрно-белых» не было несколько лет. В текущем сезоне российско-таджикский футболист сыграл за москвичей лишь 12 матчей во всех турнирах, отдав один ассист.

Ранее «Торпедо» в этот же вечер рассталось с другим игроком – Дамьяном ле Таллеком, а защитник Богдан Рейхман отправился в аренду в клуб из Первой лиги.