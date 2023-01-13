Талалаев: «Призываем болельщиков поддержать команду, потому что ребята готовы совершать чудо»

Главный тренер столичного «Торпедо» Андрей Талалаев высказался о важности поддержки команды болельщиками.

Специалист признался, что три раза выходил на контакт с лидером болельщицкого движения «автозаводцев». Во время этих контактов Талалаев призывал поддержать команду другими способами, не влияющими на фанатский бойкот, например, можно передавать энергию игрокам во время тренировок до и после противостояний.

«К сожалению, мы не были услышаны. Сейчас через СМИ призываем болельщиков поддержать команду, потому что ребята готовы совершать чудо. Но мы не волшебники, только учимся», - цитирует эксперта «Матч Премьер».

Талалаев заверил, что «чёрно-белые» сделают всё возможное для решения задачи сохранения прописки в РПЛ.