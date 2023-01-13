Талалаев: «В линию атаки нужен исполнитель»

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев поделился своими мыслями касательно необходимых для «автозаводцев» подписаний.

«Надеюсь, в самое короткое время будут подписаны ещё двое, с которыми мы пересекались. И плюс, в линию атаки нужен исполнитель, который всё это будет превращать в голы», - приводит слова Талалаева «Матч Премьер».

В данный момент «чёрно-белые» замыкают турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе шесть очков. Для выхода из зоны вылета команде необходимо набирать как минимум семь баллов.

Ближайший поединок Российской премьер-лиги «Торпедо» проведёт четвёртого марта на выезде против «Краснодара».