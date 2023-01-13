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Талалаев – о Смольникове: «Хороший профессионал, принял решение, клуб его поддержал»

13 Января 2023 • 23:03 Комментировать

Наставник «автозаводцев» Андрей Талалаев прокомментировал уход из клуба защитника Игоря Смольникова.

Специалист сказал о том, что Смольников без какого-либо негативного поведения провёл разговор с президентом московского «Торпедо», объяснил свою позицию и покинул «чёрно-белый» коллектив.

По словам эксперта, хоть это его и не устраивало, но спортсмен имел на это право благодаря наличию в контракте пункта, согласно которому он мог покинуть команду в любой момент.

«Какие конфликты? Это всё заговоры врагов! Не верьте им! Он — хороший профессионал, принял решение, клуб его поддержал», - сказал главный тренер «Торпедо» «Матч Премьер».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Талалаев Игорь Смольников контракт
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