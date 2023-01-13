Сенников: «Баринову пора уже попробовать себя в Европе»

Некогда защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников оценил возможный переезд опорного полузащитника «Локо» Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

«Если от турецкого клуба будет хорошая компенсация, то Дмитрию пора уже попробовать себя в европейском чемпионате. «Локомотиву» от этого хуже не будет. Надо новую команду строить», - цитирует Сенникова «Чемпионат».

Он добавил, что для москвичей такой расклад будет потерей ключевого игрока, особенно перед борьбой за выживание в РПЛ весной, но для Баринова переход в один из лучших клубов Турции, который периодически играет и в еврокубках – однозначный шаг вперёд.