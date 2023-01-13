Нигматуллин: «Баринов перерос свою команду»

Бывший голкипер московских «железнодорожников» Руслан Нигматуллин прокомментировал новости о возможном переходе Дмитрия Баринова в турецкий топ-клуб. Напомним, первые новости о переезде Баринова в «Бешикташ» появились вчера днём, а сегодня стало известно, игроком интересуется сам главный тренер «чёрных орлов» Шенол Гюнеш.

«Если у игрока есть возможность попасть в европейский клуб, с хорошей зарплатой и перспективами, то почему бы и не попытать счастье. Баринов хочет расти и чувствует, что на данный момент перерос свою команду», - цитирует экс-голкипера «Чемпионат».

Нигматуллин добавил, что век футболиста слишком короток, а нынешний клуб Баринова будет сражаться за сохранение места в РПЛ этой весной. К тому же, Россия сейчас лишена еврокубков и играя только внутри страны можно зачахнуть.