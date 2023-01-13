Мостовой: «Бешикташ» — довольно известная команда не только в Турции»

Бывший нападающий лиссабонской «Бенфики» Александр Мостовой высказался касательно потенциального трансфера полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

«Если такое предложение есть, то однозначно стоит уезжать. «Бешикташ» — довольно известная команда не только в Турции. Они всегда борются за еврокубки», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Также эксперт отметил дополнительную возможность, которая в данный момент заблокирована для футболистов российских клубов – участие в международных соревнованиях.

Что касается «Локомотива», то эксперт считает, что «красно-зелёные» смогут исправить своё турнирное положение и в отсутствие Баринова.