Бородюк: «В любой момент, как мы видим в СМИ, любой иностранец может уйти или не уйти»

Бывший нападающий немецких клубов «Шальке», «Фрайбург» и «Ганновер 96» Александр Бородюк высказался о нынешнем положении испанского специалиста Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке».

Специалист сказал, что в данный момент довольно трудно называть какие-то конкретные вещи касательно продолжения работы испанца в столичной команде, однако подчеркнул, что свои обязанности Абаскаль исполнил качественно и сумел вывести «красно-белых» в лидеры российского футбола.

«Какие у него планы, наверное, надо спрашивать у него. Потому что в любой момент, как мы видим в СМИ, любой иностранец может уйти или не уйти», - цитирует Бородюка «Матч Премьер».