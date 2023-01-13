Хаджи – о Дуарте: «Подготовится на сборах, сыграет — тогда можно будет давать какую-то оценку»

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал переход парагвайского футболиста Алексиса Дуарте в «красно-белый» коллектив.

Специалист считает, что каждому любителю футбола, особенно тому, который следит за выступлениями столичного коллектива, хорошо известно о необходимости для «Спартака» трансфера качественного игрока оборонительной линии. Однако в связи с небольшим количеством информации о спортсмене из Парагвая, делать однозначные выводы прямо сейчас достаточно тяжело, сказал эксперт.

«Футболист подготовится на сборах, сыграет — тогда можно будет давать какую-то оценку этому защитнику», - приводит слова Хаджи «Матч ТВ».