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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хаджи – о Дуарте: «Подготовится на сборах, сыграет — тогда можно будет давать какую-то оценку»

13 Января 2023 • 21:27 Комментировать

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал переход парагвайского футболиста Алексиса Дуарте в «красно-белый» коллектив.

Специалист считает, что каждому любителю футбола, особенно тому, который следит за выступлениями столичного коллектива, хорошо известно о необходимости для «Спартака» трансфера качественного игрока оборонительной линии. Однако в связи с небольшим количеством информации о спортсмене из Парагвая, делать однозначные выводы прямо сейчас достаточно тяжело, сказал эксперт.

«Футболист подготовится на сборах, сыграет — тогда можно будет давать какую-то оценку этому защитнику», - приводит слова Хаджи «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
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