Широков – о Баринове: «Дмитрий сам говорил, что у него есть цель и мечта — играть в Европе»

Трёхкратный обладатель золотых медалей чемпионата России в составе петербургского «Зенита» и московского ЦСКА Роман Широков прокомментировал потенциальный переход защитника столичного «Локомотива» Дмитрия Баринова в клуб чемпионата Турции «Бешикташ».

Специалист считает, что «красно-зелёный» коллектив должен практически безболезненно перенести уход Баринова из московского клуба. Эксперт назвал «Бешикташ» довольно неплохим вариантом и достойной командой.

Данное развитие событий может послужить переходу Баринова в более значимые для Европы чемпионаты, считает эксперт.

«Дмитрий сам говорил, что у него есть цель и мечта — играть в Европе. Дай бог, чтобы всё сложилось», - приводит слова Широкова «Чемпионат».