«Севилья» была заинтересована в Сычевом

Испанская «Севилья» была заинтересована в форварде Владимире Сычевом до момента его перехода в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщил агент футболиста Виктор Панченко.

«К нему был интерес от многих клубов, в том числе от испанского. Но он выбрал «Крылья Советов», - приводит слова Панченко «РБ Спорт».

На прямой вопрос журналиста «Это была «Севилья»?» специалист ответил: «Да, «Севилья».

По словам Панченко, помимо именитого клуба Ла Лиги к спортсмену проявляли интерес как различные клубы чемпионата Турции, так и текущий лидер Российской премьер-лиги, «Зенит» из Санкт-Петербурга.