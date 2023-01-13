Глушаков: «Я с Камоцци не знаком, никогда его не видел»

Бывший полузащитник ростовского СКА, иркутской «Звезды», подмосковных «Химок», а также московских «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков прокомментировал слова футбольного агента Франко Камоцци.

«Я с Камоцци не знаком, никогда его не видел. Раз он говорит, что не видел моей игры в последние годы, наверное, он пропустил матчи «Спартака» с «Химками», - цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Российский футболист напомнил, что забивал в каждом из двух таких противостояний, подчеркнув, что в матче, состоявшемся 21 мая прошлого года, коллектив из Московской области и вовсе сумел одержать домашнюю победу (2:1).