Полузащитник «Торпедо» отправился в Первую лигу

Полузащитник московского «Торпедо» Богдан Рейхмен продолжит карьеру в клубе Первой лиги – в «КАМАЗе» из Набережных Челнов. Хавбек проведёт в новом клубе всю оставшуюся часть текущего сезона.

По версии портала Transfermarkt, стоит 20-летний футболист 350 тыс. евро. В текущем сезоне в РПЛ он провёл всего восемь матчей за московский клуб, в которых ни разу не отличился голами и ассистами.

В текущем сезоне в Первой лиге «КАМАЗ» выглядит неплохо и идёт на седьмом месте в турнирной таблице, у клуба из Татарстана 31 набранное очко. Возобновляются матчи в Первой лиге с наступлением первых мартовских выходных.