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Аршавин: «Верю, что ситуация Захаряна с «Челси» была реальной»

13 Января 2023 • 20:11 Комментировать

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о ситуации с трансфером российского полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в «Челси».

«Верю, что ситуация Захаряна с «Челси» была реальной, но там не всё так просто. Допускаю, что трансфер возможен зимой», - приводит слова спортсмена «РБ Спорт».

Аршавин также считает, что 19-летнему футболисту вполне по силам заиграть в клубе Английской премьер-лиги, однако, если этого не произойдёт, то и тут, по словам специалиста, нет проблем, ведь случае, если вписаться в схему игры «синих» в россиянина не получится, клуб сможет отдать игрока в аренду.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Андрей Аршавин Динамо Москва Арсен Захарян Трансферы футбола - зима 2023
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