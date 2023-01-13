Аршавин: «Верю, что ситуация Захаряна с «Челси» была реальной»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о ситуации с трансфером российского полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в «Челси».

«Верю, что ситуация Захаряна с «Челси» была реальной, но там не всё так просто. Допускаю, что трансфер возможен зимой», - приводит слова спортсмена «РБ Спорт».

Аршавин также считает, что 19-летнему футболисту вполне по силам заиграть в клубе Английской премьер-лиги, однако, если этого не произойдёт, то и тут, по словам специалиста, нет проблем, ведь случае, если вписаться в схему игры «синих» в россиянина не получится, клуб сможет отдать игрока в аренду.