Тарханов: «Первые игры второй части покажут, усилит ли Кухарчук «Торпедо»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал переход полузащитника Ильи Кухарчука в «Торпедо».

«Посмотрим, усилит ли Кухарчук «Торпедо». Первые игры второй части сезона покажут. Посмотрим, как он проявит себя на сборах в товарищеских встречах. В принципе, это хороший игрок», — цитирует Тарханова Rusfootball.

По мнению эксперта, «автозаводцам» будет тяжело сохранить свою прописку в элитном дивизионе, ведь для этого им необходимо выиграть минимум 8 матчей из 13 оставшихся.

После 17 туров «Торпедо» занимает последнее (16) место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков.