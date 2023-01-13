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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов — о лишнем весе игроков ЦСКА: «Нет, всё в пределах нормы»

13 Января 2023 • 19:41 Комментировать

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о том, есть ли лишний вес у игроков после отпуска. Первый сбор столичного клуба стартовал 8 января.

«Нет, ничего лишнего не привезли, все в пределах нормы. Понятно, что рабочий тонус сложно поддерживать во время перерыва. Но у них были задания, и все они с этими заданиями хорошо справились», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 набранных очков после 17 туров. Напомним, возобновление чемпионата после зимней паузы произойдет в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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