Шмаров назвал переход Дуарте в «Спартак» очень смешным

Экс-игрок «Спартака» Валерий Шмаров высказал мнение о переходе защитника Алексиса Дуарте из «Серро Портеньо» в «Спартак».

«Усилит ли Дуарте «Спартак»? Вы сами в это верите? Я вообще не знаю кто это такой. Где играл и во что? Пока этот трансфер выглядит очень смешно», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».

Ранее руководство парагвайского клуба объявило о трансфере Дуарте в московский «Спартак». Сумма трансфера составит приблизительно 4,6 миллиона евро. Трудовое соглашение защитника с «красно-белыми» будет рассчитано до лета 2027 года.

После 17 туров «Спартак» идет на второй строчке и отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков.