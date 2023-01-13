Батуренко: «У Баринова есть потенциал играть за границей»

Советский и российский тренер Юрий Батуренко, который работал в московском «Локомотиве» с 2016 по 2020 год, оценил шансы Дмитрия Баринова уехать в заграничный чемпионат. Опорником «Локо», его бывшим подопечным активно интересуется «Бешикташ» - один из самых топовых, популярных и сильных клубов Турции.

«У Дмитрия есть потенциал заиграть за границей. Он один из игроков, который может проявить себя там», - цитирует Батуренко Sport24.ru.

Однако эксперт считает, что потеря такого игрока станет сильным ударом по «Локомотиву» и найти ему замену будет непросто, особенно в текущей ситуации. Напомним, что Баринов – один из ключевых игроков «железнодорожников», капитан клуба и весной москвичам нужно любой ценой спасаться от вылета в Первую лигу.