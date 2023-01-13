Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может перейти в «Палмейрас» текущей зимой.

По сведениям Portalglobocidade, бразильский уже сделал официальное предложение «Зениту» в размере 17 миллионов евро. Источник отмечает, что сам хавбек заинтересован в переходе в «Палмейрас». Однако «сине-бело-голубые» не хотят отпускать футболиста.

Если трансфер состоится, то санкт-петербургский клуб получит 15 млн евро, потому что имеет 80% прав на Клаудиньо, остальные 2 млн будут перечислены «РБ Брагантино».

В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел 19 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 8 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.