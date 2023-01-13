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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Главный тренер «Факела» Пятибратов: «Наша главная задача — подготовить правильно команду к удачному выступлению во второй части»

13 Января 2023 • 19:12 Комментировать

Наставник «Факела» Дмитрий Пятибратов ответил на вопрос о задачах команды на учебно-тренировочных сборах.

«Наша главная задача — подготовить правильно команду к удачному выступлению во второй части. Огромное внимание будем уделять психологии футболистов, потому что все идет от головы», — заявил Пятибратов на YouTube-канале воронежского клуба.

Помимо этого, специалист отметил, что во время товарищеских матчей «Факел» будет отталкиваться от своей игры, будут наигрываться взаимодействия и комбинации, плюс физическое состояние проверяется в таких матчах.

После 17 туров «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Дмитрий Пятибратов
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