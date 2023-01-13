Николич уверен, что Баринову стоит ехать в Турцию

Бывший сербский наставник московского «Локомотива» Марко Николич оценил возможный переход одного из лидеров «железнодорожников» Дмитрия Баринова в стан турецкого топ-клуба «Бешикташ».

«Это большой клуб. Если мы говорим про такие команды как «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ», то это большие клубы на европейском уровне с армией болельщиков, историей, деньгами и хорошими стадионами», - цитирует Николича «Чемпионат».

Тренер пояснил, что турецкий и российский чемпионаты довольно похожи, в них есть много общего и адаптироваться там будет проще. И прикинул, что такой шаг был бы правильным в карьере молодого опорника – своеобразный новый вызов.

Ранее спортивные СМИ писали, что в Баринове заинтересован сам главный тренер «чёрных орлов» Шенол Гюнеш.