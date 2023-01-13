Хаджи считает, что Абаскаль мог бы работать в топ-10 команд Ла Лиги

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи ответил на вопрос, мог бы главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль работать в чемпионате Испании.

«Почему нет? Молодой тренер, живенький такой, весьма перспективный. У нас сейчас команду сделал, «Спартак» борется за лидерство. Плюсов в его работе я вижу больше, чем минусов», — приводит слова Хаджи Rusfootball.

По мнению функционера, 33-летний испанец спокойно мог бы работать в команде из первой десятки Ла Лиги, ведь там сейчас мало хороших специалистов.

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. После 17 туров «красно-белые» занимают второе место в РПЛ, набрав 36 очков.