Дмитрий Кузнецов – о Баринове: «Если из Европы будет предложение — надо ехать, в Турцию — по желанию»

Российский футбольный тренер Дмитрий Кузнецов, возглавляющий медийный клуб 2DROTS, прокомментировал последние новости вокруг полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова – россиянина активно сватают в турецкий «Бешикташ», об интересе клуба к игроку сообщается всё больше.

«Играть за рубежом в хорошем чемпионате – мечта любого футболиста, и если из Европы поступит предложение — надо ехать. А в Турцию — по желанию», - цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Он добавил, что Турция – это страна, футбол в которой развит гораздо ниже, чем в топ-5 чемпионатов Европы.

«Бешикташ» располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата Турции, в 2021 году стамбульский клуб становился в последний раз чемпионом страны.