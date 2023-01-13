Ловчев — о переходе Дуарте в «Спартак»: Усиление обороны просто необходимо, до Абаскаля игра в защите была плоха

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал переход защитника Алексиса Дуарте из «Серро Портеньо» в стан «красно-белых».

«Честно, я не знаю Дуарте. Главное, чтобы тренер отвечал за то, что ему нужен этот футболист, и, если новичок не заиграет, то ответственность должен нести тренер», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

По мнению эксперта, «Спартаку» требуется усиление оборонительной линии, ведь до Гильермо Абаскаля «красно-белые» плохо играли в защите. Сейчас столичный клуб действует на трансферном рынке с пониманием того, что он хочет, считает Ловчев.

Ранее стало известно, что 22-летний Дуарте подпишет со «Спартаком» контракт на четыре с половиной года, а сумма перехода составит 4,6 млн евро.