Агент вратаря Коновалова заявил, что его клиент не хочет возвращаться в РПЛ

Агент российского вратаря «Ливингстона» Ивана Коновалова Джамал Акаев прокомментировал интерес к его клиенту со стороны «Ростова».

«У нас сейчас есть варианты в Израиле и в Греции. Одна из команд идёт в первой шестёрке, а второй клуб располагается чуть ниже в турнирной таблице. Ване в любом случае хочется продолжить карьеру в Европе», - цитирует Акаева «РБ Спорт».

Он отметил, что в Шотландии у Коновалова нет проблем с получением игровой практики, однако жизнь за рубежом осложняет политическая ситуация. Но конкретного желания сменить команду у игрока пока нет.

Голкипер перешёл в шотландский клуб зимой 2022 года из казанского «Рубина».