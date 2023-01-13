Камоцци: «Дуарте — это интересный игрок»

Футбольный менеджер Франко Камоцци прокомментировал трансфер защитника Алексиса Дуарте из «Серро Портеньо» в «Спартак».

«Это интересный игрок, силен в воздушной игре, хороший выбор позиции, грамотно обороняется один в один. Но иногда он поднимается слишком высоко. Это может стать проблемой», — приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Ранее парагвайский клуб на своем официальном сайте объявил о переходе 22-летнего футболиста в московский «Спартак». Трудовой договор Дуарте с «красно-белыми» будет рассчитан до лета 2027 года. Сумма трансфера составит примерно 4,6 миллиона евро.