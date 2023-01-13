Канчельскис уверен, что Баринову нужно переезжать в Турцию

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на весть о возможном переходе российского опорника Дмитрия Баринова в один из сильнейших клубов Турции – «Бешикташ». Информация об этом появилась в российских и турецких СМИ 12 января.

«Ему нужно собирать вещи и быстренько «садиться в поезд», - шутливо ответил Канчельскис «Чемпионату». Он пояснил, что нужно пользоваться таким шансом уехать за границу, пусть и в Турцию.

Переговоры о трансфере россиянина между «Локо» и «чёрными орлами» пока не начались. «Бешикташ» в турецкой Суперлиге идёт на пятом месте, в еврокубках в нынешнем сезоне клуб не участвует.