Тихонов считает, что Дуарте — это хорошее приобретение для «Спартака»

Легенда «Спартака» Андрей Тихонов высказался о трансфере защитника Алексиса Дуарте из «Серро Портеньо» в «Спартак».

Ранее парагвайский клуб официально объявил о предстоящем переходе игрока в стан «красно-белых». В ближайшее время защитник пройдет медосмотр и подпишет трудовое соглашение до лета 2027 года.

«Если «Спартак» подписал с Дуарте контракт до 2027 года, значит хотят, чтобы он как можно дольше оставался в команде. Возможно, он один из лучших центральных защитников Парагвая. Думаю, Дуарте — это хорошее приобретение», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит приблизительно 4,6 миллиона евро.