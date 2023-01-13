У Мамаева спросили о продолжении карьеры

Известный полузащитник Павел Мамаев ответил на вопрос насчёт возможного продолжения футбольной карьеры.

Отметим, что 34-летний Павел Мамаев числится в списке свободных агентов с лета прошлого года.

«У меня всё прекрасно, всего доброго!» - так ответил Мамаев на вопрос журналиста «РБ Спорт».

В своей карьере Павел Мамаев выступал за ЦСКА, «Краснодар», «Торпедо», «Ростов» и «Химки».

Добавим, что в настоящий момент эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Павла Мамаева в 250 тысяч евро.

Российский футбол сейчас находится на зимних каникулах. Соревнования возобновятся в феврале.