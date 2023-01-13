Гаджиев — о Промесе: «Любой этап подготовки важен, но компенсировать отсутствие его на сборе вместе с командой, конечно, можно»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о пропуске первого сбора нападающим «Спартака» Куинси Промесом.

«Любой этап подготовки важен, но компенсировать отсутствие его на сборе вместе с командой, конечно, можно. Не сомневаюсь, что он получил индивидуальную программу. В этой ситуации главное, как игрок будет качественно выполнять те задания, которые ему дали», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

Ранее стало известно, что 31-летний нидерландец не полетит вместе с командой на первый сбор, который пройдет в ОАЭ по личным причинам.

В нынешнем сезоне на счету Промеса 17 забитых мячей и 7 голевых пасов в 23 матчах во всех турнирах.