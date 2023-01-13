Защитник «Серро Портеньо» Алексис Дуарте переходит в московский «Спартак». Об этом парагвайский клуб сообщил на своем официальном сайте.

В ближайшие дни футболист пройдет медосмотр и подпишет трудовое соглашение со столичным клубом. Контракт 22-летнего игрока с «красно-белыми» будет рассчитан до лета 2027 года. Сумма трансфера может составить приблизительно 4,6 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Дуарте принял участие в 45 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 4 млн евро.