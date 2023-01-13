Гаврилов: «Самоподготовка не повредит Промесу»

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о том, что нападающий «красно-белых» Куинси Промес пропустит первый сбор команды.

«Повредит ли ему самоподготовка? Конечно нет, в «Спартаке» полно тренеров. Какую-то программу ему дадут. Один он не останется, не будет же он один там где-то бегать. С ним будет кто-то из тренеров», — приводит слова Гаврилова «Спорт День за Днем».

По мнению эксперта, если Промес является нормальным футболистом, то он не потеряет сыгранность с одноклубниками за время отсутствия на сборах.

В текущем сезоне 31-летний нидерландец провел 23 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 7 ассистов.