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Гаврилов: «Самоподготовка не повредит Промесу»

13 Января 2023 • 17:26 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о том, что нападающий «красно-белых» Куинси Промес пропустит первый сбор команды.

«Повредит ли ему самоподготовка? Конечно нет, в «Спартаке» полно тренеров. Какую-то программу ему дадут. Один он не останется, не будет же он один там где-то бегать. С ним будет кто-то из тренеров», — приводит слова Гаврилова «Спорт День за Днем».

По мнению эксперта, если Промес является нормальным футболистом, то он не потеряет сыгранность с одноклубниками за время отсутствия на сборах.

В текущем сезоне 31-летний нидерландец провел 23 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 7 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Гаврилов Куинси Промес
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