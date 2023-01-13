Бояринцев считает, что «Спартак» не должен отстранять Промеса

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев ответил на вопрос, стоит ли отстранять нападающего «Спартака» Куинси Промеса от команды из-за расследования.

«Если и есть какое-то уголовное дело, то возможно. Если еще не доказана какая-то вина Промеса, за что его отстранять тогда? Думаю, что если его вина не доказана, то его отстранять от команды не надо», — приводит слова Бояринцева портал «Спорт День за Днем».

Ранее стало известно, что 31-летний нидерландец не примет участие в первом сборе «Спартака» в ОАЭ. Промес будет готовиться к возобновлению сезона по индивидуальной программе.