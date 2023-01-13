Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ситуации с Куинси Промесом, который не полетит с командой на первые сборы.

- «Спартак» сделал заявление по Промесу, отметив, что Куинси обратился с просьбой к клубу заниматься по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами и не лететь с командой на сборы. Как оцените эту ситуацию?

- Вряд ли Промес будет работать самостоятельно. Есть же молодежная команда, еще что-то.

- Молодежка уедет на сборы, как и основа.

- Ну, индивидуально тоже можно подготовиться, потому что, например, после травм люди готовятся как раз самостоятельно. Думаю, что с этим у него не будет никаких проблем. Тем более, на первом и втором сборах надо просто стабилизировать физическое состояние. Остальное у него все есть.

- Журналист Василий Уткин предложил приостановить контракт с Промесом из-за дела о наркотиках. Как вам такой вариант?

- Даже не хочу комментировать эту тему.

- Можно ли представить нынешний «Спартак» без Промеса?

- На данный момент нет.

- Хотелось бы еще затронуть трансферную тему. Пишут, что «Спартак» близок к приобретению 21-летнего защитника «Бенфики» Томаша Тавареша. Что об этом думаете?

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- Я слышал о нем. Видел немного этого футболиста в «Бенфике». Ясно, что «Спартаку» нужен защитник, поэтому они и заинтересовались.

- Его возраст не смущает? Может, стоило найти кого-то поопытнее?

- Нет. Дело не в возрасте, а в качестве. Если оно есть, то не важно, сколько футболисту лет.

- Также пишут, что «Спартак» может приобрести защитника Алексиса Дуарте. Ему 22 года. Он родом из Парагвая. Как вам этот возможный трансфер?

- Про него тоже слышал. В «Спартаке» сейчас новое руководство, по-новому на все смотрит. Не надо обращать внимание на это. Это обычные процессы, которые происходят в любой команде.

- Два новых защитника нужны «Спартаку»?

- Не важно, защитники это или полузащитники. Не думаю, что у команды проблемы в этих линиях, ведь «Спартак» идет на втором месте. Проблемы у «Химок», у «Торпедо».

- Но все-таки усиливать защитную линию необходимо, учитывая, что Рассказов и Мевля могут покинуть команду?

- Не думаю, что нужно усиление, потому что наши клубы сейчас не играют в Европе. Задача только одна - первое место. И то, только потому, что это чемпионство. А эти новички могут прийти не потому, что нужно усиление, а скорее потому, что Рассказов и Мевля уйдут. Не стоит обращать большого внимания на это - обычный рабочий процесс.

- Мевля и Рассказов не нужны «Спартаку», раз не полетели с командой на сборы?

- Мне кажется, что их, скорее всего, отдадут в аренду. Наверное, на них не рассчитывают. Ну сколько уже времени не играет Рассказов? И Мевля тоже на замену только выходит. Не стоит заострять внимание на трансферах. Чем меньше мы об этом говорим, тем лучше для команды.

Елена Григорьевская