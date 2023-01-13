Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями об интересе турецких команд к российским футболистам.

«Есть рынок, да, спрос. Оздоев играет и демонстрирует класс. Естественно, когда игроки проявляют себя, то к этой стране приковано внимание разных команд. Дзюба тоже был в Турции, но у него не срослось. Я считаю, что это нормальное явление, когда к РПЛ появляется интерес со стороны других чемпионатов», — сказал Масалитин.

Напомним, в чемпионате Турции за «Фатих Карагюмрюк» выступает российский полузащитник Магомед Оздоев. Ранее за «Адана Демирспор» играл форвард Артём Дзюба. А вчера, 12 января, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Павел Банатин заявил, что к игроку проявляет интерес турецкий «Бешикташ».