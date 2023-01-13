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Галицкий может заблокировать уход Сторожука в «Арсенал»

13 Января 2023 • 16:52 Комментировать

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий может не отпустить Александра Сторожука в тульский «Арсенал».

Как стало известно телеграм-каналу «ФНЛ с Ильёвым», решение о назначении Сторожука в «Арсенал» зависит от Галицкого. Дело в том, что 41-летнего тренера планировали поставить в «Краснодар-2» для спасения команды от вылета во Вторую лигу.

Источник отмечает, что пока ведется переговорный процесс, решение может быть принято в течение двух дней.

Ранее сообщалось, что Сторожук близок к заключению трудового соглашения с тульским клубом. Сам специалист подтвердил, что переговоры с «Арсеналом» ведутся.


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Галицкий Арсенал Тула Краснодар-2 Александр Сторожук
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