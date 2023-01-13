​Губерниев не думает, что «Спартак» расторгнет контракт с Промесом

Куинси Промес не поехал со «Спартаком» на зимние сборы в ОАЭ. Есть вероятность, что это связано с опасениями насчёт возможной экстрадиции игрока в Нидерланды, где в отношении Промеса идёт расследование. Что до позиции «красно-белых», то клуб объяснил ситуацию личными обстоятельствами Промеса, из-за которых игрок попросил индивидуальные занятия.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев не верит в том, что дело дойдёт до расторжения контракта между «Спартаком» и Куинси Промесом.

«Спартак» не расторгнет контракт с Куинси, потому он сильный, системообразующий игрок. Пользы от Промеса больше, чем вреда», - высказался Губерниев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Куинси Промес забил 14 голов в чемпионате России сезона 2022/2023.