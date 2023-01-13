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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк: «Со стороны Юрана наибольшая мерзость, потому что он своего сына привёз и использовал» эксклюзив

13 Января 2023 • 20:30 Комментировать

Известный российский агент Дмитрий Селюк в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на высказывания Сергея Юрана, который ранее заявил, что ушёл из «Химок» из-за того, что не использовал в команде сына владельца команды.

«Юран намекает, что его убрали за то, что он не использовал в играх сына владельца клуба Садыгова. Но! С его стороны это просто наибольшая мерзость, потому что он своего сына привёз и использовал. Когда человек обсуждает сына хозяина клуба, а сам приходит и ставит своего сына, который даже в ФНЛ нигде не играл! Это странно.

Безусловно изначально самая большая ошибка Туфана (президент «Химок», - прим. «Евро-Футбол») в том, что он пригласил Юрана и дал ему полномочия набрать игроков. Мы видим, что из этого получилось», — сказал Селюк.

Ранее Юран заявил журналистам: «После моего ухода один игрок получил гораздо больше игровой практики. Намного больше!» В данный момент специалист находится без работы. «Химки» после 17 туров набрали 12 очков и располагаются на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Дмитрий Селюк РПЛ
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