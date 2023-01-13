В «Факеле» сообщили, что клуб ещё не закончил трансферную кампанию

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о трансферах команды.

«Мы подписали Евгения Маркова и взяли в аренду Вячеслава Якимова. Будут ли у нас новые подписания? Не могу сказать, что трансферная кампания «Факела» закончилась», — приводит слова Котова издание «Спорт-Экспресс».

На вопрос о том, какие позиции планирует укрепить «Факел», функционер отвечать не стал.

После 17 туров воронежский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 очков. Напомним, в чемпионате продолжается зимняя пауза, которая продлится до начала марта.