В «Бешикташе» заявили, что главный тренер лично заинтересован в приглашении Баринова

Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи высказался об интересе к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«Да, Баринов есть в нашем списке. У нас есть интерес к игроку, но пока официального предложения мы не делали», — приводит слова Казанчи «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что клуб не подписывает игроков без согласия главного тренера. Шенол Гюнеш лично заинтересован в приглашении Баринова, добавил Казанчи.

В текущем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал один ассист. Трансферная стоимость Баринова оценивается в 9 миллионов евро.