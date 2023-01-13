​Губерниев: «Есть ощущение, что в России Промес скрывается от правосудия»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался насчёт ситуации с форвардом «Спартака» Куинси Промесом.

В пятницу было объявлено о том, что Куинси Промес не едет со «Спартаком» на сборы. Согласно официальной версии, нидерландец попросил клуб работать индивидуально по личным причинам. Слухи говорят о том, что Промес не отправился в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды. Там в отношении Куинси идёт расследование.

«Куинси Промес у себя на родине преступник, если называть вещи своими именами. Или, по крайней мере, подозреваемый. Есть ощущение, что он в России скрывается от правосудия», - высказался Промес, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Куинси Промес в первой части чемпионата России забил 14 голов. Нидерландец делит с Владимиром Сычевым первое место в рейтинге лучших бомбардиров сезона РПЛ.