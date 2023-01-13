Каррера: «Промес – серьезный профессионал, он будет тренироваться самостоятельно»

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что отсутствие нападающего Куинси Промеса на первом зимнем сборе «красно-белых» явно повлияет на команду. Специалист отметил, что Куинси будет тренироваться индивидуально, отмечая профессионализм голландца.

«Наверняка отсутствие Куинси на сборах повлияет на «Спартак», ведь Промес был лучшим игроком первой части чемпионата! Я думаю, что Промес, поскольку он серьезный профессионал, будет тренироваться самостоятельно», – цитирует речь Карреры Metararings.ru.

Ранее сообщалось, что клуб одобрил просьбу футболиста насчет индивидуального графика тренировок в этот период.

В 16 матчах первой части чемпионата России 31-летний футболист забил 14 голов, что позволило ему выйти на первое место в списке бомбардиров лиги.