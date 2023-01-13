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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко — о возможном переходе Баринова в «Бешикташ»: «Турция — это не тот вариант, чтобы проявить себя в Европе»

13 Января 2023 • 15:30 Комментировать

Экс-игрок московского «Локомотива» Роман Павлюченко поделился своим мнением на тему возможного перехода полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Баринова в один из лучших клубов Турции «Бешикташ».

«Лично для меня Турция — это не тот вариант, чтобы проявить себя где-то в Европе. Но тут всё зависит от Дмитрия — нужна ли ему Турция. Мне кажется, что он в «Локомотиве» будет лучше себя чувствовать, чем играя в турецком чемпионате, — сказал Павлюченко в интервью «Чемпионату».

Напомним, что за 16 игр нынешнего сезона Российской Премьер-лиги Баринов сумел забить один гол и записать на свой счет одну результативную передачу.

На данный момент «Бешикташ» занимает пятое место в национальном чемпионате, имея в своем активе 29 очков. Команда отстает от лидера турнирной таблицы на 10 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Роман Павлюченко Дмитрий Баринов
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