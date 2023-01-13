Петржела: «В Европе никто не следит за российским футболом, в Чехии он никого интересует»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал об уровне интереса к российскому футболу за рубежом, а также признался, что подвергся критике за работу в России.

«В Европе никто не следит за российским футболом. В Чехии он никого интересует. К русскому спорту очень плохо относятся в Европе. Меня даже ругают за то, что я работал в России. И других ругают, кто был в России», — передает слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, что чешский наставник тренировал команду из Санкт-Петербурга с 29 ноября 2002 по 3 мая 2006 года.

На данный момент «Зенит» занимает первую строчку в нынешнем сезоне РПЛ, оторвавшись от ближайшего преследователя в лице «Спартака» на 6 очков.