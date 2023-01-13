​В «Спартак» переходит защитник

«Спартак» закрыл вопрос о подписании Алексиса Дуарте. Как сообщает «Чемпионат», московский клуб уже оформил сделку. В ближайшее время 22-летний футболист пройдёт медицинское обследование и, если всё будет хорошо, поставит подписи под трудовым соглашением с «красно-белыми». После этого Дуарте приступит к работе со «Спартаком» на зимних учебно-тренировочных сборах в ОАЭ.

Алексис Дуарте выступает на позиции центрального защитника. Ранее парагваец выступал исключительно за родной клуб «Серро Портеньо».

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Алексиса Дуарте в 4 миллиона евро.

После первой части чемпионата России «Спартак» располагается на второй строчке в таблице.