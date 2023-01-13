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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шишкин — о Промесе: «Он сам все прекрасно понимает, Квинси хочет реабилитироваться»

13 Января 2023 • 14:40 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Роман Шишкин считает, что Квинси Промес желает реабилитироваться за пропущенный по его вине сбор команды в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Можно посчитать отсутствие Промеса проблемой, но с другой стороны, не вижу в этом больших, глобальных сложностей. Он лидер команды, сейчас находится в прекрасной форме. И сам все прекрасно понимает, хочет реабилитироваться за то, что все так произошло», — передает речь Шишкина «РБ Спорт».

Напомним, что ранее сообщалось о просьбе Промеса создать план подготовки по индивидуальному графику. Клуб, к слову, согласился на такой расклад.

На данный момент голландский нападающий является лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиги, отличившись 14 раз за 16 игр первой части чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Шишкин Куинси Промес
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